Nenhum de Nós no Teatro J. Safra

Um bom exemplo são os gaúchos do Nenhum de Nós. A banda formada em 1986, em Porto Alegre, colocou o Rio Grande do Sul no mapa roqueiro, ao lado dos Engenheiros do Hawaii, Replicantes, DeFalla, entre outros. Integram a atual formação Thedy Corrêa (vocal), Carlos Stein (violões), Veco Marques (violões de 6 e 12 cordas), Sady Homrich (bateria) e João Vicente (piano e acordeão).

Completando 34 anos de (r)existência em 2020 o quinteto leva para o Teatro J. Safra o show “25 anos do Acústico Ao Vivo”. Serão duas apresentações nos dias 20 e 21 de março nas quais mostrarão o mesmo set list do álbum/show lançado em 1994, gravado no Theatro São Pedro em Porto Alegre, que rendeu aos caras disco de ouro pelas vendagens que ultrapassaram as 100 mil cópias.

Com sólida trajetória, apresentações por todo o país e músicas que marcaram gerações o Nenhum de Nós lançou discos emblemáticos como “Cardume” (1989), “Mundo Diablo” (1996) e “Paz e Amor” (1998).

Nestas mais de 3 décadas venderam quase quatro milhões de cópias de seus álbuns, além de milhares de visualizações no Youtube.

No repertório não devem faltar “Camila, Camila” “Eu Caminhava”, “Sobre o Tempo”, “Diga a Ela”, “Paraíso”, “Jornais”, “Ao Meu Redor” e “Astronauta de Mármore”. Esta última versão de “Starman”, do genial David Bowie, falecido em 2016.

Serão duas apresentações inesquecíveis. Recomendado

Serviço

Nenhum De Nós

Show: 25 anos do Acústico ao Vivo

Dias 20 e 21 de março

Sexta-feira dia 20 às 20h30 e sábado dia 21 ás 21h

Local: Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barras Funda – São Paulo -SP

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Inf: 3611- 3042

www.teatrojsafra.com.br