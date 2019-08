Nem tudo sobre incêndios florestais na Amazônia são verdadeiros

A imprensa também passou a ser acusada de divulgar inverdades, mas cabe salientar que muitos dos textos e imagens são verdadeiros, embora nem todos os vídeos e fotos são da região ou atuais.

Dados do Inpe mostram que houve um aumento de mais de 80% de incêndios florestais no Brasil neste ano comparado com o mesmo período de 2018 e que a Amazônia é o bioma mais afetado, por concentrar mais da metade dos focos.

O alerta fica para os posts feitos por personalidades como o ator Leonardo Di Caprio e a modelo Gisele Bündchen, além do presidente francês Emmanuel Macron, que utilizaram fotos antigas para chamar atenção para o problema. Por outro lado, imagem atribuída à Nasa dizendo que ela mostra uma camada de fumaça sobre a Amazônia, postada por vários internautas, é verdadeira e foi divulgada pela própria agência em suas redes.

Em meio a essa questão, o presidente Jair Bolsonaro, que virou alvo de protestos pelo mundo, assinou na noite de quinta-feira, 22, um despacho determinando aos ministros de estado que tomem as medidas necessárias para combate de incêndios na Amazônia.

Nesta sexta-feira, 23, haverá uma reunião mais ampla para acompanhar a situação. Enquanto isto, o Ministério do Meio Ambiente está consolidando dados sobre os focos de incêndio para que sejam divulgados.

A floresta Amazônica está com diversos focos de incêndio há pelo menos 18 dias. Na última segunda-feira, 19, a fumaça expelida pelas queimadas chegou até capitais do sudeste, transformando o dia em noite às 15 horas na cidade de São Paulo.