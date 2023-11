Nelsinho Fiore assume vereança

Suplente nas eleições de 2020 pelo PP,

o experiente político retoma as atividades parlamentares

Depois do passamento do ex-vereador Eudes Meira aos 26 de outubro, a cadeira vaga será assumida pelo suplente eleito em 2020, Nelson Fiore Júnior, conhecido como Nelsinho Fiore (PP),conforme legislação.

Nelsinho Fiore, filho do ex-prefeito Nelson Fiore, obteve 933 votos nas eleições de 2020, e é convocado para retornar à política como vereador. Nelsinho Fiore voltará a representar os interesses da comunidade até o final da atual legislatura, que se encerrará em 31 de dezembro de 2024.

O evento de extinção do cargo de Eudes Meira e posse de Nelsinho Fiore será no mesmo dia às 18 horas e sessão ordinária com posse às 19 horas

O momento é de transição quando a cidade de Caieiras lamenta a perda de Eudes Meira, vereador atuante que terá seus feitos marcados na história do município, ao mesmo tempo em que Nelsinho Fiore assume a responsabilidade de representar os cidadãos de Caieiras e dar continuidade ao trabalho legislativo em favor da comunidade.

Muito conhecido e querido por sua brilhante atuação na administração passada, 14ªLegislatura, 2017 a 2020, apesar das circunstâncias ao assumir o cargo neste momento, Nelsinho teve muita aceitação pelo povo caieirense que lembra, com carinho, das inúmeras indicações e benefícios proporcionados pelo vereador que sempre fez questão de ouvir e se empenhar para atender a comunidade.