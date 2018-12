“#Natal do Bem”, do Detran.SP, arrecada brinquedos, roupas e alimentos

As doações podem ser feitas até o dia 14 de dezembro em todas as unidades do Estado. Foram disponibilizadas caixas, devidamente identificadas, onde podem ser depositados brinquedos e roupas (novos ou em excelente estado), alimentos não perecíveis ou doces com validade estendida.

A entrega dos materiais será feita até o Natal a instituições indicadas pelas superintendências regionais do Detran.SP. São casas de acolhimento, abrigos para crianças, adolescentes e idosos, instituições de ajuda humanitária, escolas para pessoas com algum tipo de deficiência, entre outras.

“Todos os anos os nossos colaboradores se unem para ajudar instituições de diversas cidades do Estado. Convidamos a população a fazer parte dessa rede do bem, seja com doações ou até mesmo nos ajudando a divulgar a ação. Assim, mais pessoas e entidades poderão ser auxiliadas. Nossas unidades estão de portas abertas”, disse Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran.SP.

O posto Detran.SP em Caieiras fica dentro do Poupatempo localizado na Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, nº 394 – Centro.