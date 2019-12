Natal contagia e traz generosidade

Quem curte ver presépios, uma boa opção é visitar o montado pelo casal Ivo e Vera, em Laranjeiras, há 66 anos. Mais uma vez eles abrem os portões da garagem de sua casa para a visitação. A verdadeira obra de arte feita com muito carinho e dedicação a cada ano ganha mais admiradores e aos idealizadores incentivo para que o trabalho continue sendo feito anualmente.

A exposição está aberta a qualquer pessoa que queira conhecer. A visitação pode ser feita até 6 de janeiro na Rua Rouxinol, n.º 60, Portal das Laranjeiras, Caieiras.

Nas ruas e avenidas do município a magia do Natal também pode ser vista com os ônibus da Viação Caieiras que foram iluminados e chamam atenção por onde passam.

O “Natal para Todos” da prefeitura de Caieiras, também coloriu a Praça Pró-polo e vias da cidade.

Natal Iluminado

Ainda dá tempo de curtir o Natal Iluminado. Já reconhecido como uma das principais atrações gratuitas da cidade de São Paulo no mês de dezembro, o evento segue até a segunda-feira, 23.

Das 19h às 22h, a programação traz para o centro da capital a apresentação de Andrea Brook com sua Sonic Butterfly, harpa acústica, cromática e de 26 cordas longas, projetada pela artista americana na Igreja do Mosteiro de São Bento. As cordas têm cerca de 40 metros de comprimento e transformam edifícios e elevações naturais em um instrumento musical imersivo e impressionante. Haverá ainda espetáculos diários de balé aéreo que unem projeção mapeada nas fachadas do Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo. A entrada é franca.

Réveillon da Paulista

Para quem ainda não decidiu onde passar a virada do ano, o famosos Réveillon da Paulista terá shows do duo Anavitória, de Lulu Santos e da dupla sertaneja Marcos e Belutti na virada de 2019 para 2020. A festa, gratuita, começa a partir das 18 horas do dia 31 de dezembro. Outras atrações ainda farão parte da programação. A contagem regressiva para o ano novo, no palco, fica por conta de Lulu Santos, que dá início ao espetáculo de fogos de artifício. As apresentações são todas gratuitas.