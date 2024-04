Nas raias da doce loucura

Foto: Divulgação

Leona Cavali interpreta texto inédito nos palcos brasileiros

Em cartaz no Teatro J. Safra até 04 de maio a montagem “O Elogio da Loucura” é inspirada no livro homônimo de Erasmo de Rotterdam (1466-1536), um dos maiores escritores, humanistas e teólogos da Idade Média.

Escrito em 1509, como ensaio, o livro foi publicado em 1511 sendo “considerada uma das mais influentes obras da civilização ocidental e pilar da Reforma Protestante”. O livro segue o estilo típico dos humanistas do Renascimento e foi reconhecido como um dos mais perigosos de sua época por desfilar em suas páginas “toda a mesquinharia e pequenez desse animalzinho, tão pequeno e de tão pouca duração, que vulgarmente se chama homem”.

A dramaturgia é de Leona Cavali e Eduardo Figueiredo que também assina a direção. No palco, durante 70 minutos, Leona Cavali interpreta a “Loucura, que mantém o seu discurso através da ótica e conteúdo do livro, com ironia e sarcasmo, um reflexo da sociedade de todos os tempos, preservando olhar e sagacidade originais”.

“Sempre fui apaixonada por esse texto de Erasmo de Rotterdam, inédito no teatro brasileiro, e incrivelmente atual, lúcido e necessário; por identificar a Loucura como parte da condição humana, que, quando integrada, torna-se potência de transformação, arte e liberdade”, diz a atriz.

Para Eduardo Figueiredo num momento em que nossa sociedade vive com tantas diversidades e repleto de inversões de valores éticos, políticos e sociais, com sinais sérios de barbárie a obra de Rotterdam nos apresenta uma importante reflexão sobre civilidade e empatia nos dias atuais.

“O Elogio da Loucura” é pontuado por música ao vivo, indo do erudito ao popular executada por Rafa Ducelli (violoncelo) e Cika (percussão).

SERVIÇO

Elogio da Loucura

Da obra de: Erasmo de Rotterdam

Dramaturgia: Leona Cavalli e Eduardo Figueiredo

Direção: Eduardo Figueiredo

Elenco: Leona Cavalli

Música ao vivo:

Rafa Ducelli– violoncelo

Cika– percussão

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo

Gênero: Tragicomédia

Recomendação: 12 anos

Duração: 70 min

Até 4 de maio, sábados, ás 21h e domingos, às 20h30

Ingressos: entre R$ 25 e R$ 80