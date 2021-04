Foi o que revelou a polícia trazendo pública a ação de um grupo de jovens que criaram um programa capaz de hackear os arquivos do Governo Federal e ter acesso ao benefício do Auxilio Emergencial antes mesmo do beneficiário receber esse meio criado para minimizar um pouco dos impactos econômicos causados à população menos favorecida e demais classes profissionais.

Foram milhões desviados e os criminosos ostentavam o feito com publicações de viagens, compra de imóveis e aquisição de veículos na internet, enquanto pessoas que deveriam receber o dinheiro, passam fome.

A picaretagem, que sempre existiu no Brasil, não dá trégua nem um momento como esse. O sofrimento do próximo não incomoda e nem faz pessoas com maldade no coração repensarem suas ações. Ao contrário, buscam maus exemplos para se espelharem e mais: se vangloriam de conseguir enganar instituições.

Tirar vantagem em qualquer circunstância é um ato abominável. Fazer isso como pessoas menos favorecidas é mais covardia ainda.

Desde o início da pandemia chamamos a atenção para os problemas que surgiriam e seriam de lamentação. Já temos mais de 370 mil mortos e não dá para acreditar que as pessoas não buscaram ser melhores e ajudar quem precisa ao invés de prejudicar.

Quem dera esses jovens usassem a criatividade e o vigor da idade para fazer coisas boas. Não faz mal praticar o bem.

A questão ainda demanda muito cuidado, solidariedade e amor ao próximo. A certeza que se tem é que tudo o que se planta colhe. Então a dica é escolher o que se planta para saber o que será colhido.