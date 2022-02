Não comparecimento em consultas agendadas prejudica novos atendimentos

Em 2019, o jornal Regional News fez uma matéria mostrando o quanto essas ausências atrapalham o andamento dos trabalhos. Nesta terça-feira, 23, a prefeitura de Caieiras divulgou nas redes sociais os números de pessoas que não comparecem no agendamento com especialistas, chamando atenção para o problema.

Conforme dados da Secretaria Municipal da Saúde, houveram 56 ausências as consultas com endocrinologista no período de 14 a 18 de fevereiro. Dos 81 agendamentos com dermatologista, apenas 38 compareceram. (veja os números no quadro no fim da matéria)

Segundo a municipalidade, essa situação atrasa a fila de espera. “Se você tem alguma consulta agendada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não falte, pois, o não comparecimento gera custos para a Instituição, além de ocasionar o não atendimento de pacientes que realmente precisam do atendimento. Caso não possa comparecer e precise remarcar, entre em contato pelo telefone (11) 4445-9295”, divulgou.

De acordo com a prefeitura, são realizadas ligações, envio de mensagens via Whatsapp, confirmações no dia anterior e no dia dos procedimentos e mesmo assim, o número de faltas ainda é grande.

Por isso, caso você, munícipe, não possa comparecer à consulta no horário agendado, é importante que antecipadamente, entre em contato com a unidade de saúde para reagendar o atendimento e disponibilizar a vaga a outro paciente.