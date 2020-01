Nando Reis no Tom Brasil

O ex-Titãs se apresenta hoje e amanhã no Tom Brasil e, a exemplo do que faz o Rei Roberto, promete muitas emoções. Nando Reis mostra um repertório baseado no disco e cantará, entre outras, “Todos Estão Surdos”, “Você em Minha Vida”, “A Guerra dos Meninos”, “Nossa Senhora”, “De Tanto Amor” e “Me conte a sua história”. Mas é claro que os sucessos da carreira solo do Ruivo não faltarão. O cantor fará a alegria dos fãs cantando “O Segundo Sol”, “Luz dos Olhos”, “Relicário”, “All Star”, “De janeiro a janeiro”, “A Letra N”, entre outras. Da época do Titãs não devem faltar também “Marvin” e “Cegos do Castelo”.

Nando Reis comprova o quanto a turnê iniciada em junho de 2019 continua sucesso. Recomendado.

Serviço

Nando Reis

Dias 24 e 25 de janeiro – 22 horas

Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281

Informações: 5646-2153