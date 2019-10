Nando Reis homenageia o Rei

O nome da tour foi extraído do clássico “Amada Amante” sendo que o repertório dos shows é centrado em canções do mais recente trabalho de Nando, “Não sou Nenhum Roberto Carlos, mas às Vezes Chego Perto”, lançado em abril. O álbum traz 12 canções compostas por Roberto com o eterno parceiro Erasmo Carlos ou que ficaram famosas na voz do Rei. Estão no disco, entre outras, “Todos Estão Surdos”, “Você em Minha Vida”, “A Guerra dos Meninos”, “Nossa Senhora”, “De Tanto Amor” e “Me conte a sua história”. Após estrear a turnê em junho, em Belo Horizonte, MG, Nando chega à capital paulista seguro que escolheu as canções certas para interpretar.

Em recente entrevista ao jornal O Globo o cantor disse que a singularidade de sua voz e a força de interpretação sempre estiveram relacionadas ao conhecimento que tem de suas próprias músicas. “Sendo assim, entendi que minha seleção tinha que se basear em canções (de Roberto Carlos) que conhecesse tão bem quanto as minhas, como “Nosso Amor” (Mauro Motta e Eduardo Ribeiro) e “Vivendo por viver” (Márcio Greyck e Cobel). Nando ainda acrescenta, na mesma entrevista que “foi basicamente meu gosto, o que me emociona. Nunca gostei de Jovem Guarda, acho muito ingênuo. Ter os anos 1970 era algo muito claro pra mim, faz parte da minha formação, adolescência e início da idade adulta. É difícil algo nos impactar tanto quanto nessa época da vida”.

Além de canções de Roberto Carlos o Ruivo também interpretará alguns de seus hits e para isso contará com a presença especial de dois amigos. No dia 25 recebe Samuel Rosa, do Skank e no show seguinte quem participa é Arnaldo Antunes, ex-parceiro de Nando Reis nos Titãs. Muito recomendado.

Serviço

Nando Reis – Turnê “Esse Amor sem Preconceito”

Dias 25 e 26 de outubro – 22h30

Local: Espaço das Américas

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Ingressos a partir de R$ 60,00

Classificação: 14 anos

Inf: www.espacodasamericas.com.br