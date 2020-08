Nada de neve em SP, mas sensação térmica será de zero grau

Embora exclua as chances de nevar na região, o meteorologista da Somar Meteorologia, Celso Oliveira, adverte para a possibilidade da capital registrar sensação térmica de zero grau. Ele não descarta a possibilidade de que se registrem recordes de temperatura mínima, mas explica que o destaque será para a sensação do frio.

A frente fria que chega a São Paulo é causada por uma grande massa de ar polar. “Em SP vai chover e as temperaturas devem chegar perto dos 9ºC entre quinta-feira e sábado”, aponta Celso Oliveira.

Segundo o especialista, neve mesmo só para o lado de Santa Catarina e regiões mais altas do Paraná e Rio Grande do Sul. “Os moradores devem ter uma visão muito bonita da queda de neve durante o dia”.

O fenômeno, chamado de histórico, deve acontecer na região sul do país também da quinta-feira até o sábado, podendo registrar acúmulos de até 15 centímetros de neve em locais da serra catarinense.