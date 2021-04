Na luta contra o preconceito

O grupo integrado por Camila Godoi (contrabaixo/voz), Alline Lola (guitarra/voz) e Natália Benite (bateria/voz) lançou em maio de 2020 o primeiro álbum, auto-intitulado com treze canções, e disponível nas plataformas digitais.

Para difundir o trampo as garotas contam com intensa mobilização coletiva. “Divulgar o disco, o clipe de “Nenhuma a menos”, o lyric vídeo de “Rotina”, além de nossa participação no filme “Pluma Forte”, da Coraci Ruiz, dá-se, principalmente, através de uma rede de pessoas envolvidas na militância feminista. E, também, por “mala direta”, enviando e-mails para o Brasil e exterior, tem se mostrado bastante valiosa”, atestam. E o trabalho árduo tem dado resultado com canções executadas em rádios gringas dos Estados Unidos, Austrália e Espanha. “No mês passado começamos a tocar em rádios chilenas também. Para nós é uma grande felicidade nos sentirmos acolhidas, cantando em língua portuguesa, em outros países. E desejamos que o fortalecimento advindo deste intercâmbio seja de mão dupla”, afirma a Clandestinas.

Sobre a atual situação política o trio “considera esta onda neoconservadora como uma reação às conquistas de direitos de grupos populacionais vulneráveis como mulheres, pessoas e população LGBTQUI+. É um momento histórico perverso, mas é o momento histórico em que nos coube viver, resistir e lutar pela construção de uma sociedade mais justa”. Confira em www.bandaclandestinas.com.br