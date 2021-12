Mystic Fair traz boas vibes e esperança para 2022

Como disse a taróloga Márcia Soares, “a Disneylândia do misticismo” trouxe mais de 150 estandes de lojistas e expositores de diversas partes do Brasil comercializando produtos como pedras energéticas, cristais, pulseiras e colares com símbolos cósmicos, sais para purificação de ambientes, entre outros.

Além disso, foram montados tendas para quiromancia, cartas de tarô, búzios, apresentações musicais e companhias de dança. Ao longo do evento muitas palestras abordaram religião, cosmologia, doutrinas de conhecimento, cultura Celta, benefícios da ayahuasca, astrologia e temas variados do mundo místico.

Como não poderia deixar de ser, a Covid-19 foi assunto recorrente, de que maneira transformou o planeta no biênio 20/21 e o que esperar para o ano novo.

Importante frisar que a organização da Mystic Fair se preocupou com os protocolos de saúde fazendo medição da temperatura, orientando o uso de máscara e disponibilizando álcool gel por toda a feira. Só não foi possível o distanciamento físico uma vez que os corredores ficaram lotados, sobretudo no domingo.

Na palestra “Transição na pandemia: Redescobrindo sua missão”, Márcia Soares abordou as mudanças provocadas pela doença, além de projetar prosperidade para o ano novo. Mas não apenas no sentido monetário/capitalista, mas na forma de compensação espiritual interior.

Para a ex-publicitária, cursando filosofia no momento, as pessoas precisam se lembrar que o propósito de vida é com elas mesmas.

“Muita gente tem a crença que dinheiro é prosperidade. Não é isso. Prosperidade é quando você aceita sua missão e chega ao final do dia pensando o quanto ele foi bom. Prosperidade é você pôr a cabeça no travesseiro e pensar que você realizou o que planejou naquele dia. Não tem a ver com dinheiro. As pessoas querem dinheiro e fogem da prosperidade”, diz Soares.

Ao longo desses últimos meses de pandemia, consultando mapas astrais e atendimentos de tarô, Soares percebeu uma enorme carência nas pessoas. Para ela, a falta de saber o quanto são boas, mas que deixaram a iluminação para trás.

A taróloga conclui dizendo que “nenhuma ferramenta de alto-conhecimento é adivinhatória e sim divinatória. Que vem do Divino e, assim, conseguimos passar algum conhecimento de vida pras pessoas”.

Caminhando entre os estandes chamou atenção o Consciência Cósmica. Tendo à frente o carioca Márcio Orion e a gaúcha Jerusa Lima expunha orgonites (transformadores de energia), colares e pulseiras da Tribo Pataxó da Bahia, além de muita simpatia.

Morando atualmente em Minas Gerais o casal falou dos benefícios da terapia holística. Segundo eles, a holística abrange a parte oculta, religiosa e filosófica.

Falando da pandemia, Orion contextualiza que as doenças físicas acontecem no astral em primeiro lugar. Tudo acontece na parte oculta que os humanos da terceira dimensão não conseguem visualizar. É como o pensamento.

Nosso pensamento cria realidades. A doença primeiro criou-se no astral e depois veio para o físico. As doenças são iguais e não estamos à toa nesta pandemia. A terapia holística tá ai pra tratar primeiro a parte oculta, depois reflete-se no físico”, diz Orion.

Para Jerusa Lima algumas pessoas têm uma maior percepção extrafísica permitindo que o tratamento holístico seja um complemento á medicina tradicional.

Eles acrescentam dizendo que a holística não tem relação com religião e sim uma filosofia de vida. “O mundo moderno causa esse efeito, essa busca pelo material e, de repente, bem ou mal, ainda não sabemos. Veio para as pessoas buscarem algo mais espiritualizado. São dois anos que a Mystic Fair não acontece e tá lotada. As pessoas abriram a mente e nossa loja sendo a “Consciência Cósmica” busca tratar a consciência das pessoas. Estamos aqui pra passar esse conhecimento e energia, comprovada pela ciência, junto com a parte espiritual, libertando as crenças limitantes.” concluem Márcio Orion e Jerusa Lima

Que todas as boas energias cósmicas transmitida pela Mystic Fair e todos os que lá estiveram possam nos preparar para um ano realmente novo.