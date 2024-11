Mystic Fair SP conecta espiritualidade e sabedoria

Foto: Divulgação

Maior feira esotérica do país acontece nos dias 14 e 15 de dezembro

Quem aprecia artes místicas, espiritualidade, energias positivas, esoterismo, religiosidade e conhecimento têm encontro marcado na 14ª Edição da Mystic Fair SP. A chamada “Disneylândia do misticismo” acontece na São Paulo Expo em 14 e 15 de dezembro e fecha o ano após bem sucedidos encontros em Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Assim como em anos anteriores centenas de pessoas devem lotar os pavilhões do espaço da zona sul da capital evidenciando que o misticismo ganha muitos adeptos a cada dia.

Organizada por Claudiney Prieto, escritor, Alto Sacerdote de 3º Grau da Tradição Garderiana e principal voz da Wicca no Brasil, a feira traz expositores e empresários do setor esotérico de vários estados do país e exterior e tudo o que envolve o mundo espiritual. A conexão entre espiritualidade e conhecimento é possível por intermédio das mandalas, baralhos Tarô, cartas ciganas, florais de Bach, muita espiritualidade, terapias holísticas, astrologia, rituais xamânicos, shows e atendimento gratuito com sessões terapêuticas e limpeza energética.

Nos dez auditórios da São Paulo Expo acontecerão palestras de hora em hora abordando os mais diversos assuntos da espiritualidade, religiosidade e conhecimento.

No sábado,14, os destaques ficam para os encontros cujo tema é o início do novo ano. Pri Ferraz ministra a palestra “Banhos Mágicos para começar 2025 com o pé direito”, enquando André Mantovanni comanda “Celebrando 2025 – Tarô e previsões para os signos”.

Também no sábado os que buscam ficar “zen” e fugir do estresse cotidiano podem conferir com Paulo Schimit o encontro “O Caminho da Meditação”. Já no domigo, 15, Claudiney Prieto apresenta a palestra “Levantando o véu dos mistérios: Bruxaria para integração da alma”, Adriana Borges comanda “Missão de Vida: Qual é a sua” e Grace Vallias alerta para os cuidados do mal olhado no bate-papo “Foca no corpo que a fofoca é quente”.

SERVIÇO

Mystic Fair SP – 14ª Edição

Dias 14 e 15 de dezembro

Das 10h às 20h no sábado e domingo

SÃO PAULO EXPO

(antigo Centro de Exposições Imigrantes)

Rod. dos Imigrantes KM 1,5

TRANSPORTE GRATUITO NA ESTAÇÃO JABAQUARA DO METRÔ

Ponto das vans: Estacionamento Tujin na Av. dos Comerciários, nº 90

(Ao lado do Habib’s do Jabaquara).

Inf: http://www.mysticfair.com.br/