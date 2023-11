Mystic Fair SP acontece em dezembro

Claudiney Prieto, organizador da Mystic Fair – Divulgação

A maior feira mística do Brasil será realizada na SP Expo

Nos próximos dias 9 e 10 de dezembro a SP Expo, zona sul da capital, recebe a 13ª Edição da Mystic Fair SP. Conhecida como “Disneylândia do misticismo” a feira se tornou um evento de grandes proporções atraindo mais pessoas a cada ano.

Organizada por Claudiney Prieto, escritor, Alto Sacerdote de 3º Grau da Tradição Garderiana e principal voz da Wicca no Brasil, a Mystic Fair realiza encontros ao longo do ano em Brasília, Belo Horizone e Rio de Janeiro, além de São Paulo.

Como de costume este ano o evento contará com a presença de expositores e empresários do setor esotérico, de vários estados do país, na qual será possível encontrar de tudo. Mandalas, baralhos Tarô, cartas ciganas, florais de Bach, muita espiritualidade, terapias holísticas, astrologia, rituais xamânicos,shows, palestras e muito mais.

A Mystic Fair é um lugar de energias positivas. Como se adentrássemos um portal para outros universos em que todas as boas vibrações se manisfestam. Um banquete de conhecimento e positividade.

Ao longo dos dois dias representantes de várias corrente religiosas, misticas e esotéricas realizarão palestras e seminários nos vários auditórios da SP Expo.

Entre as ativiades do sábado, 9, Yury Mocelin ministrará a palestra “Chaves Alquímicas para a felicidade”, às 12 horas, enquanto André Mantovani falará sobre “as previsões dos signos para 2024”, às 16 horas.

Já no domingo, 10, entre as inúmeros seminários Roberta Reis abordará “Conexão com o Sagrado Feminino”. Por sua vez, a taróloga Alessandra Freitas abrangerá o tema “Descomplicando a mediunidade e decifrando sonhos”.

A Mystic Fair abre às 10 da manhã e se encerra às 20 horas

SERVIÇO

Mystic Fair SP

Dias 9 e 10 de dezembro

Das 10h às 20h

Livre

SP Expo

Rodovia dos Imigrantes, 1,5 Km – Água Funda – SP

Informações no site https://www.mysticfair.com.br/ProgramaSP.html