Mystic Fair é sucesso de público

A maior feira mística do Brasil aconteceu no final de semana com muitos visitantes.

Como esperado a 12ª Edição da Mystic Fair recebeu um ótimo público que lotou os pavilhões da SP Expo no sábado (10) e domingo (11). Como falaram uma vez “a Disneylândia do misticismo” contou com expositores e empresários do setor esotérico, de vários estados do país, na qual era possível encontrar de tudo. Mandalas, baralhos Tarot, cartas ciganas, florais de Bach, muita espiritualidade, terapias holísticas, astrologia, rituais xamânicos, entre outros.

A Mystic Fair é um lugar de energias positivas. Como se adentrássemos um portal para outros universos em que todas as boas vibrações se manisfestam. Um banquete de conhecimento e positividade. O evento tem como principal organizador Claudiney Prieto, que entre tantas atribuições, é escritor, tradutor, autor, principal introdutor da Wicca no Brasil, Alto Sacerdote de 3º Grau da Tradição Garderiana e apresentador do Programa Encontro Sagrado pela Rádio Vibe Mundial 95,7 FM.

Aliás, foi montado um estúdio da Mundial FM que trouxe vários apresentadores que receberam ao vivo inúmeros fãs para consultas e atendimentos individuais durante a feira. As filas formadas para falar com Claudiney Prieto e Pai Valdir eram enormes.

Diversos expositores marcaram presença no evento para vender produtos de muito bom gosto e, como estamos à poucos dias do Natal, são sempre ótimas opções para presentear.

Foi gratificante conhecer os trabalhos de expositores como Além das Telas, Cristais da Vida, Templo da Deusa, Magic Medic, Nadja Zadoro Perfume e Alquimia, Pedra da Lua, Minas Cristais e muitos outros.

Expondo na Mystic Fair pela primeira vez o carioca Michel Fisher trouxe O Mundo dos Orgonites e estava satisfeito com o retorno que seus produtos evidenciaram.

O orgonite é um “gerador e transformador de bioenergia composto por material orgânico, minerais e metais. Age atraindo íons positivos, que nos causam mal e transformando em negativos, ótimos para nossa saúde. A harmonia e consciência dos três reinos atuam diretamente no redirecionamento energético de nosso campo aurico, equilibrando nossa energia vital. Atenua as ondas frequenciais emitidas por células wifi e eletrônicos”.

Também do Rio de Janeiro o empresário Luís Gonzaga, dono da Marca Lugon gostou do final de semana de evento. Com camisetas de muito bom gosto em tecido de alto nível e estampas atraentes, Gonzaga disse que foi proveitoso. “O sábado foi mais lucrativo que o domingo. Porém, gostei do resultado e volto no ano que vem, com certeza”, afirmou.

Ao longo da feira inúmeras palestras e encontros sobre os mais variados assuntos do mundo místico aconteceram. Uma das mais concorridas foi a da Monja Coen, que após sua explanação, atendeu as dezenas de fãs em seu estande para bater um papo e autografar livros.

A palestra do biólogo Ronaldo Caggis [foto ao lado] falando sobre Medicina Milenar Egípcia também contou com considerável número de espectadores. Segundo ele, a medicina egípcia é a medicina da tradição. “É a medicina ancestral que data de mais de seis mil anos antes de Cristo. E sua origem tá longe de ter nascido no Egito e porque todo esse conhecimento e sabedoria se concentrou numa mesma época e num único povo”, diz.

Caggis mostrou slides de diversos instrumentos usados pelos antigos médicos egípcios como próteses ortopédicas, inclusive uma que teria pertencido ao Faráo Tutancâmon. Segundo escrituras o soberano seria portador de sérios problemas de mobilidade por ter vindo de uma linhagem gerada por casamentos cosanguíneos.

Atrações musicais foram muitas. Um dos destaques, muito aplaudida por sinal, foi a banda Yon Tyttaret. O sexteto feminino surgiu em São Paulo e sua sonoridade nos leva aos países escandinâvos como Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca. De acordo com elas, além da paixão pelas músicas tradicionais dessa região da Europa, também apreciam sua conexão com magia e mitologia.

Enfim, a Mystic Fair 2022 mostrou que astros, misticismo, religião, magia e esoterismo ganham mais adeptos a cada dia.

Para o ano que vem as edições em Belo Horizonte, MG (abril/23), Brasília, DF (junho/23), Rio de Janeiro, RJ (agosto/23) e São Paulo, SP (dezembro/23) já estão confirmadas.