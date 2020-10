Mutirão em SP oferece 240 mil vagas em cursos gratuitos

A iniciativa é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Centro Paula Souza, Senac, Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), Sebrae, entre outros. Os cursos estão divididos em dois pilares: qualificação profissional e empreendedorismo, para jovens e adultos. São mais de 30 opções de cursos em áreas como varejo, gestão, tecnologia, economia criativa e idiomas. As aulas serão realizadas em formato online (teleaula e autoinstrucional) ou presencial. As inscrições estão abertas e são feitas virtualmente.

Cursos e inscrições

No pilar de qualificação profissional, são 100 mil vagas em cursos nas áreas de varejo, tecnologia, gestão, economia criativa e idiomas, por meio dos programas Via Rápida, Novotec, SP Tech e São Paulo Criativo. Há opções de aulas online e presenciais. As inscrições estão abertas e serão realizadas de maneira contínua nos sites:

• Cursos de Economia Criativa, Varejo, Gestão e Tecnologia: www.cursosviarapida.sp.gov.br

• Cursos de tecnologia e Idiomas, com foco para jovens de 14 a 25 anos: www.novotec.sp.gov.br/parcerias

No pilar de empreendedorismo, são 140 mil vagas em cursos de curta duração, por meio do Empreenda Rápido, para apoiar empreendedores no passo a passo para abrir o seu negócio e/ou trabalhar como freelancer. Em parceria com o Sebrae-SP, as aulas têm carga horária de 20 horas e contam com opções online e presencial. As inscrições já estão abertas e serão realizadas de maneira contínua pelo site www.empreendarapido.sp.gov.br.

Sobre as inscrições, os cursos remotos, com aulas ao vivo mediadas por tecnologia, oferecidas pelo Senac e pelo Centro Paula Souza vão até dia 03/11, com previsão de início das aulas a partir do dia 09/11. Os cursos virtuais autoinstrucionais oferecidos com a Univesp, e os cursos para jovens de 14 a 25 anos oferecidos pelos parceiros privados como Education First, Digital Innovation One e Microsoft, têm inscrições abertas continuamente até todas as vagas serem preenchidas.