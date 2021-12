Mutirão de emprego em São Paulo oferece mais de 900 vagas

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, os inscritos que atenderem ao perfil das vagas serão convocados para participar do processo seletivo na sexta-feira (3), a partir das 8 horas. Os candidatos poderão passar por oficinas de processo seletivo e dicas para aprimorar o currículo, além de verificar as oportunidades com as equipes de recursos humanos de empresas que estarão na unidade central do Cate, Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo .

Entre as vagas disponibilizadas estão 131 de auxiliar de logística com salários entre R$ 1.240 e R$ 1.382. Os candidatos precisam ter o ensino médio completo e de três a seis meses, no mínimo de experiência. As oportunidades são para as regiões Sul, Leste, Norte e Oeste da capital.

Para atendente em ramos como lanchonete, bares e supermercados são 107 postos. Os rendimentos chegam a R$ 1.643, com chances para trabalhadores sem experiência na função. É necessário pelo menos o ensino fundamental completo e há vagas para todas as regiões.

Quem atua como motorista encontra 97 vagas para atuar como ajudante, entregador e em atividades que exigem veículo próprio como moto, bicicleta e carro. Para alguns postos será necessário ser habilitado com carteira nas categorias B e D e ser MEI, Microempreendedor Individual. O serviço de formalização também é oferecido pelo Cate.

Em telemarketing estão abertas 60 vagas que não exigem atuação anterior na atividade. Os salários variam entre R$ 600 e R$ 1,1 mil, sendo necessário o ensino médio completo. Há ainda 63 oportunidades temporárias nos cargos de costureira, vendedor, auxiliar de produção, entre outras. As vagas são para as regiões Leste, Oeste e Sul.