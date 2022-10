Mutirão de Atualização do Cadastro Único em Caieiras

A ação tem o objetivo de atualizar os dados das famílias inscritas para evitar o cancelamento dos benefícios de transferência de renda, como o Auxílio Brasil.

O mutirão de atualização acontecerá das 9h30 às 15h, no Hospital Fabiano de Cristo, localizado na rua Canário, 600, em Laranjeiras. É necessário agendar o atendimento pelo telefone/whatsapp (11) 4445-9152.

Confira a lista de documentos exigidos pelo Governo Federal para a realização de inclusão ou atualização do Cadastro Único:

RG (não é aceita Carteira de Habilitação);

CPF (o nome deve estar atualizado com a Receita Federal);

Título de Eleitor;

Certidão de Casamento (se estiver separado, apresentar a Certidão com Averbação de Separação ou Declaração de Separação);

Certidão de Nascimento;

Comprovante de residência atualizado em nome da pessoa ou de algum componente da residência;

Nome da escola e série de quem é estudante;

Telefone para contato;

Último comprovante de salário/holerite (se estiver trabalhando com registro);

Extrato de comprovante de rendimento (se for aposentado, pensionista, beneficiário de auxílio reclusão, auxílio-doença ou BPC/LOAS);

Carteira de Trabalho dos maiores de 16 anos, mesmo que não esteja trabalhando, apresentar todas as vias (se a carteira for digital, encaminhar um print).

Ressaltamos que é obrigatório a apresentação dos documentos listados acima, de todos os membros da família.

Para dúvidas e mais informações, entrar em contato com o setor de Cadastro Único pelo telefone (11) 4445-9152.

