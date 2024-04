Mussa no Teatro Sabesp Frei Caneca

Foto: Divulgação

Rapper catarinense faz duas sessões na região central de São Paulo

No dia 27 de abril o Teatro Sabesp Frei Caneca recebe o rapper, compositor e youtuber Mussa para duas sessões: às 11h30 e 14 horas. O cara leva para o palco da zona central de São Paulo “O Show do Mussa” o qual é diversão garantida para toda família.

Mussa é o nome artístico de Hudson Martins que, prestes a completar 34 anos, se tornou fenômeno do rap nas redes sociais com mais de 12 milhões de inscritos no Youtube num total de 2 bilhões de views. Em seu canal estão disponíveis batalhas de rimas divertidas com uma galera legal, entre eles, Natan Por Aí, Turma do Problems, Brancoala, Gato Galáctíco, Marco Ribeiro e Tonigon.

Com a “Batalha dos Youtubers” o rapper criou um estilo único com versos hilários que o fizeram virar febre, sobretudo, entre o público infantil. Vindo da periferia de Florianópolis, SC, Mussa “traz a cultura urbana do rap para crianças do Brasil de uma maneira leve e envolvente quebrando barreiras e paradigmas em relação ao gênero musical, muitas vezes marginalizado pela sociedade o transformando em algo acessível e inclusivo”.

A canção “Mussa Style” se tornou hino do rapper com mais de 8 milhões de views no Yotube e que estará no show, além da já fenomenal “Passinho da Preguiça”, tendo também milhares de visualizações.

SERVIÇO

Show do Mussa

Dia 27 de abril

Sessões: 11h30 e 14 horas

Teatro Sabesp Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo

https://teatroopusfreicaneca.com.br/

Duração: 60 min.

Classificação: Livre

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

Ingressos a partir de R$ 50,00

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/mussa-12540