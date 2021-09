Músico senegalês Wally Seck vem ao Brasil

Nascido numa família griot (responsáveis por manter as tradições e ritos através da oralidade e contação das histórias) Seck tentou o futebol antes da música. Porém a música venceu e ganhamos este grande talento que ascendeu na música a partir de 2007 com a canção “Bo-Dioudo” que estourou no país natal.

Com o tempo colaborou ou travou parcerias com nomes significativos da música africana e internacional como Sidiki, Diabate , Mokobe , Claire Bailly , Wizkid , Davido , Vegedream , Eddy Kenzo, Diamond Platinum Wizkid , Jason Derulo e Chris Brown.

A estrela internacional pretende conhecer artistas brasileiros e demonstra interesse na área sertaneja para misturas rítmicas e culturais.

Wally Seck está atualmente trabalhando em seu primeiro álbum internacional e deve ser lançado ainda em 2021 com artistas internacionais.

O senegalês é bem conhecido pelos eventos de caridade que organiza para seu próprio povo no Senegal e na Gâmbia.