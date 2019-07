Musical retrata a vida e obra de Cazuza

Morto precocemente aos 32 anos, em julho de 1990, Agenor de Miranda Araújo Neto, seu verdadeiro nome, entrou para o panteão dos mais criativos letristas da música brasileira. Suas canções eram intensas, assim como foi sua vida, retratando os anseios e vontades da juventude da época. Para recriar a trajetória de Cazuza o autor Aloísio de Abreu conversou/entrevistou inúmeras pessoas próximas ao artista, além de um intenso trabalho de pesquisa para escrever o texto. O resultado é de tirar o fôlego. “Apesar de frequentar os mesmos lugares, eu não conhecia o Cazuza.

Entretanto, sempre tive uma profunda identificação com a obra dele, que tem um quê de crônica da nossa época, revelando de forma rasgada comportamentos típicos dos jovens que todos éramos nos anos oitenta”, explica Aloísio. O texto é dinâmico mostrando a ascensão do garoto filho de executivo de gravadora até o estrelato nacional passando pela descoberta do teatro, o gosto pelo rock, montar uma banda, brigas, a mudança no estilo musical, a descoberta da doença, sua exposição pública e força arrebatadora das últimas letras. “As músicas se inserem quase como parte do texto. Estrutura de musical mesmo. Claro que tem momento show, mas a trajetória do Cazuza é contada através das letras e da poesia dele. Tudo no texto ‘faz parte do show’“, acrescenta Aloísio de Abreu. No palco o ator Osmar Silveira dá vida a Cazuza de forma brilhante. Quem assina a direção é João Fonseca que contou com um timaço na produção.

A parte musical, claro, traz clássicos do Barão Vermelho, banda que integrou até 1985, como “Bete Balanço” e “Pro Dia Nascer Feliz”, além de hits da carreira solo de Cazuza, entre eles, “Codinome Beija Flor”, “Ideologia”, “O Tempo Não Para”, “Exagerado’, “Brasil”, “Preciso Dizer Que Te Amo” e “Faz Parte do Meu Show”. Também integram a trilha sonora outras obras primas de sua autoria como “Malandragem” (gravada por Cássia Eller), “Poema” (famosa na voz de Ney Matogrosso) e “Mais Feliz”. Recomendado.

Serviço

Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz

Até 25 de agosto

Teatro Porto Seguro

Rua Barão de Paranapiacaba, 740 – Centro de São Paulo

Sessões: Sextas, às 21h; sábados, às 17h e 21h. Domingos, às 19h.

Sessões duplas (17h e 21h) nos dias 27/07, 03 e 10/08.

Nos demais sábados apenas a sessão das 21h.

Classificação: 14 anos.

Ingressos: R$ 150,00 plateia / R$ 90,00 frisas / 75,00 balcão.

Telefone (11) 3226.7300.

Capacidade: 496 lugares.

www.teatroportoseguro.com.br