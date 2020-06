Música para recomeçar a vida

A banda paulistana Watermelon Pie, surgida em 2017, lançou recentemente o clipe para a versão da música “Bird On Wire”, de Leonard Cohen. O grupo, liderado pelo guitarrista David De Cunto, prima pelas releituras de clássicos do Southern Rock e do Blues como “Sweet Home Chicago” (Robert Johnson) e “Take Care Of Bussines” (Buchman-Turner Overdrive). De Cunto diz que, assim como o pássaro de “Bird On Wire”, estamos agarrados a um fio de esperança.

“Um pássaro pousado em um fio de telefone parece solitário e angustiado, mas esse é um momento de introspecção apena para reunir forças e voltar a voar, ficar junto de outros pássaros. Assim somos nós neste momento de interiozação e reclusão. Buscamos forças dentro de nós para voltarmos mais fortes quando tudo passar”, diz o líder da Watermelon Pie.

Completam a banda Samantha Kutscka (vocal), Paulo de Miguel (bateria), Léo Amaral (baixo) e Rafa Martins (teclado). Assim como outros grupos o WP também teve que dar um tempo nas atividades, porém a interrupção repentina é momentânea para renovar as energias e voltar com tudo em breve. Para conferir o trabalho da banda: www.watermelonpie.com.br