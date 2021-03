Música para ouvir e dançar

À frente da Neurozen a dupla define seu som como IndieGroove. Poderíamos analisar o termo etnomusicologicamente e ficar horas discutindo sem chegar a nenhum lugar. Música independente que explora as “mudanças de padrão em um ritmo propulsivo ou sensação de “swing”?. Esta seria uma explicação mais técnica. Enfim, de maneira crua e direta a sonoridade do grupo é livre, para quebrar barreiras e paradigmas. É ouvir e sair mexendo o esqueleto.

No aspecto discográfico a Neurozen lançou em 2018 o EP “Eu sou Neurozen e você” e no ano seguinte disponibilizou nas plataformas digitais os singles “Moon” e “Pra Pirá”. E como o groove não pode parar, nem mesmo em meio à pandemia o grupo prepara novos temas instrumentais de fino trato pra este 2021. Recentemente postaram nas redes sociais o single “FeKeFeRy” com a participação do Dj Eric Jay, tri-campeão mundial da categoria.

A música, claro, é para dançar sem moderação numa mistura bem azeitada de Hip-Hop, Funk, Soul e ritmos afro-brasileiros.

Para conhecer o trampo dos caras acesse: ">