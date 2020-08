Música Gospel na voz de Arão Peres

Incentivado por irmãos da igreja Arão buscou um estúdio de qualidade para avaliar a possibilidade de colocar em prática esse sonho e a resposta veio com a primeira autorização positiva do conhecido Pastor Carlos Moysés, autor do hino “O escudo” que, somente depois de ouvir a interpretação de Arão Peres, cedeu os direitos autorais para gravação e exploração da música.

No estúdio, Arão trabalhou e gravou “O escudo” com um ritmo totalmente diferente das gravações convencionais feitas pelo autor e garante que todos irão gostar da surpresa.

Depois de “O escudo”, que será lançado oficialmente dia 7 de setembro, outros dois hinos já estão em produção, alguns deles inéditos. “Estou me realizando nessa nova fase de minha vida, quando Deus me deu a oportunidade de usar esse dom para demonstrar minha gratidão pelo milagre de minha vida”, disse Arão Peres.