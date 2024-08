Música em prol da vida

Foto: Divulgação

Cantora Naíma faz show beneficente com renda revertida para Instituto Augusto Abou

Na próxima quinta-feira, 15 de agosto, a cantora e compositora Naíma sobe ao palco do Teatro Liberdade, região central de São Paulo. A apresentação única é especial em dose dupla: marca os 30 anos de carreira da artista gaúcho e terá a renda em prol do Instituto Augusto Abou a qual presta assistência a 48 famílias com casos de câncer de medula óssea.

Após mais de uma década de trabalhos voluntários à pessoas que fazem tratamento de câncer de medula óssea o Augusto Abou se tornou uma ONG (Organização Não Governamental) em 23 de novembro de 2019 e, num trabalho árduo e incansável, fornece cestas básicas e medicamentos à famílias carentes da capital, também atuando na assistência dos casos da doença.

A apresentação única no Teatro Liberdade marca as três décadas de Naíma que iniciou no profissionalismo lá no Rio Grande do Sul em bailes de debutantes e formaturas. Sua ascensão foi gradual e intensa.

Integrou o cast do Programa de Paródios, ao lado de Moacyr Franco, no SBT, durante 15 anos fez parte do time do renomado Bar Passatempo, além de ter sido backing vocal de feras como Toquinho, Rita Lee, Trio Mocotó e Marcelo Augusto.

Naíma também é atriz premiada. Atuando no musical infantil “O Fantasma da Máscara”, ganhou o prêmio Zilka Sallaberry de Melhor Atriz, no Rio de Janeiro, em 2011.

Na TV a gaúcha se destacou no quadro “Iluminados”, do Domingão do Faustão, na Globo e no “Quem Sabe Canta”, do Raul Gil, no SBT.

A cantora lançou dois álbuns na carreira: “Para Ouvir de Novo”, regravando grandes sucessos, (2008) e “Poesia Insana” (2018).

No Teatro Liberdade Naíma mostra um repertório irretocável no show “As Melhores de Todos os Tempos” interpretando, entre outras, “Dia de Domingo” (Gal Gosta e Tim Maia), “Chega de Saudade” (Tom Jobim), “The Greatest Love Off All” (Whitney Houston) e “Suspicious Mind” (Elvis Presley).

Naturalmente que um evento emblemático como este merece convidados especiais. Dividem o palco com a gaúcha os atores/cantores Fafy Siqueira, Camila Camargo, Vavá, Vera Lúcia, Solage Voguel, Miguel Briamonte e Bateria Ritmo Puro da Mocidade Alegre do Mestre Sombra.

SERVIÇO

Naíma

Show: As Melhores de todos os tempos em prol do Instituto Augusto Abou

Dia 15 de agosto – 21 horas

Teatro Liberdade

Rua São Joaquim, 129 – Liberdade – São Paulo -SP

Livre

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/96178/d/267575

Ingressos a partir de R$ 35,00

O Instituto – https://institutoaugustoabou.org.br/