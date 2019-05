Música em prol da vida

Outro aspecto que joga nosso país ainda mais no poço das tragédias foi o relatório divulgado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, ligada a ONU, que classificou o Brasil como o oitavo em número de suicídios. Esse relatório é de 2014, porém nos últimos cinco anos a situação não deve ter mudado tanto.

Preocupado com a questão o grupo carioca Detonautas Rock Club lançou em todas as plataformas digitais a música “Ilumina O Mundo”. A canção inédita contou com a participação do rapper Pelé MilFlows e ganhou um clipe que foi gravado em Porto Alegre, RS.

“Ilumina O Mundo” chama atenção para este importante tema de discussão, falando da valorização da vida, cuja letra diz que em meio à solidão e aos problemas sempre haverá luz e solução.

A banda formada por Tico Santa Cruz (voz), Renato Rocha (guitarra), Fábio Brasil (bateria), DJ Cleston (percussão), Phil (guitarra) e André Macca (baixo) contou com apoio e suporte do CVV (Centro de Valorização da Vida) que há quase 60 anos oferece ajuda emocional gratuitamente pelo telefone 188 e que em 2018 atendeu mais de 3 milhões de ligações.

O clipe de “Ilumina O Mundo” está disponível no canal dos Detonautas no Youtube, basta acessar https://youtu.be/znXKYlj_BUs