Música brasileira em festa no Tom Brasil

Agora em 2022 os artistas retomam os palcos dando continuidade às comemorações de cinco décadas, só precisam dar uma atualizada no nome da turnê. Enfim, o que importa é que a saudade dos artistas e do público será “matada” amanhã, 5 de fevereiro, no Tom Brasil, tradicional casa paulistana. Toquinho, é um dos mais respeitados letristas da música brasileira, além de grande instrumentista. Profissionalizou-se nos anos 60, e ao longo do tempo travou parcerias com alguns dos mais importantes nomes da MPB sendo Vinícius de Moraes o mais destacado. Com o Poetinha compôs 120 canções, gravou 25 discos e realizou em torno de mil espetáculos. ‘Como dizia o poeta’, ‘Carta ao Tom 74’ e ‘O bem-amado’ são algumas canções da dupla.

A mais conhecida composição de Toquinho e Vinícius é a singela ‘Aquarela’. Por sua vez Ivan Lins e MPB4 são parceiros constantes do cantor paulistano. Juntos contarão histórias ocorridas no Brasil e em vários países num repertório magnífico no qual não faltarão ‘Samba de Orly’ ‘Dinorah’, ‘Começar de novo’, ‘Amigo é pra essas coisas’ e ‘Roda viva’. A retomada tá rolando com os protocolos sanitários e apresentação do comprovante de vacinação.

Serviço

50 anos de Música com Toquinho, Ivan Lins e MPB4

Dia: 5 de fevereiro – 22h

Onde: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, nº 1.281, Santo Amaro.

Classificação: 16 anos

Ingressos: a partir de R$ 60,00

Inf: https://www.grupotombrasil.com.br/50anos-de-mpb/