Apresentações de circo, intervenções, performances e cortejos integram a rede de atividades que também traz visitas educativas e dois concertos de música clássica com a Orquestra Jazz Sinfônica e a OSUSP, Orquestra Sinfônica da USP, com o CoralUSP.

Destinada a pessoas de todas as idades, a programação do Museu do Ipiranga em Festa começa a partir das 10h da manhã. As atividades acontecem em diversos pontos do complexo que compreende o Museu do Ipiranga, a Casa do Grito, a Praça Cívica, o Monumento à Independência, o jardim e o Riacho do Ipiranga. A ação procura estimular o público a ocupar e se apropriar deste espaço de grande valor histórico e cultural de nossa cidade.

O Museu do Ipiranga fica na Rua dos Patriotas, nº 100, Ipiranga, São Paulo.