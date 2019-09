Museu do Futebol comemora 11 anos de atividades

No sábado, 28, e domingo, 29, das 10h às 17h o público poderá se divertir com mesas de futebol de botão, pebolim e ping-pong na área externa do Museu. E também vai ter campinho montado na Praça Charles Miller para quem quiser bater bola na área externa. A festa também tem direito a bolo e parabéns: no domingo às 11h, os visitantes serão convidados a festejar junto com os funcionários do museu.

Também estão programadas visitas educativas especiais, no sábado e no domingo às 11h. Os educadores vão guiar o visitante num passeio que fará a retrospectiva sobre o que mudou nos últimos 11 anos no Museu e no Estádio do Pacaembu. E no domingo às 14h, o quiz “Qual jogador eu sou?” testa o conhecimento dos visitantes sobre os camisas 11 da Seleção Brasileira.

O público ainda tem a oportunidade de conferia a exposição temporária ‘Contra-Ataque! As Mulheres do Futebol’, que fica em cartaz até 20 de outubro, além da exposição de longa duração, repleta de conteúdo para contar como o esporte mais popular do mundo explica a história e a sociedade brasileira.

O Museu de Futebol fica na Praça Charles Miller, s/nº São Paulo.