Museu Catavento é ótima opção de passeio

No Museu é possível tocar um meteorito de verdade, conhecer o corpo humano por dentro, entender como funciona um gerador de energia ou ainda descobrir que o Sol, visto de perto, não é tão redondo como parece.

O local conta com quatro seções: Universo, Vida, Engenho e Sociedade. Em todas, vídeos, painéis e maquetes são utilizados como suporte didático.

Parte das instalações interativas pode ser manipulada sem ajuda. Outras necessitam de guias. São os educadores e monitores que interagem nas atividades: organizam os jogos de perguntas e respostas, demonstram experimentos de química, ajudam a manipular as engenhocas que comprovam as leis da física, organizam o cinema 3D, explicam as ilusões de ótica, enfim, complementam a experiência do aprendizado com competência e simpatia.

O museu fica no Palácio das Indústrias, antiga sede da Prefeitura de São Paulo, no Brás, região central da cidade. O ingresso é gratuito para todos os visitantes às terças-feiras.

Serviço

Museu Catavento

Palácio das Indústrias – Parque Dom Pedro II, região central da capital

De terça a domingo, das 9h às 17h (bilheteria fecha às 16h)

R$ 10 e meia-entrada para estudantes e idosos

Idade mínima para visitação: recomendado para crianças a partir de 6 anos