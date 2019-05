Museu Biológico abriga a mostra Planeta Inseto

Na mostra, os visitantes podem ver de perto Colmeias em plena atividade, com suas abelhas produzindo mel, lagartas tecendo o fio da seda, que será utilizado em nossas roupas, formigas trabalhando em um sistema social organizado e cupins reciclando material orgânico, entre muitas outras atrações.

Curiosidades

– As baratas que participam da corrida são trocadas entre os turnos da manhã e tarde para evitar o desgaste e para que possam descansar, se alimentar e hidratar;

– Em dias frios, as salas de criação ganham aquecedores para manter a criação ambientada e os insetos receberem um maior conforto, já que eles não geram calor próprio como aves e mamíferos;

– A sala das formigas possui ar-condicionado para manter a temperatura da sala semelhante com a temperatura debaixo do solo;

– As larvas do bicho da seda são alimentadas 2 a 3 vezes ao dia, tanto na exposição quanto na criação;

As fases iniciais das larvas do bicho da seda são criadas em estufas, para que possam crescer bonitas e fortes para serem apresentadas na exposição.

O Museu do Instituto Biológico fica aberto de terça a domingo, entre 9h e 16h, com entrada gratuita. Visitas de grupos devem ser agendadas com antecedência pelo telefone (11) 2613-9500. O endereço é Avenida Doutor Dante Pazzanese, nº 64, Vila Mariana, São Paulo.