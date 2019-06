Muros não foram construídos dentro do prazo em Franco da Rocha

Um deles fica na Rua Conde D’eu, na Vila Bazu, e já foi divulgado em matéria feita pelo jornal Regional News em janeiro desse ano. O outro deveria ter sido feito na Rua Francisco Munhoz, no Parque Munhoz.

Nos dois casos nenhuma obra pode ser vista até o momento, embora o prazo para término das duas tenha se expirado. Na primeira localidade, uma placa fixada na área, indica que o empreendimento deveria ter sido entregue até 6 de janeiro de 2019. De acordo com as informações divulgadas, o muro e serviços complementares orçados em R$ 975 mil deveriam ter sido iniciados em 6 de julho de 2018 e finalizados seis meses depois. Porém, o que se vê no local é apenas a placa.

A mesma situação pode ser percebida no Parque Munhoz. Porém, o prazo para que a obra fosse entregue é ainda maior. Segundo consta na placa, o serviço orçado em R$ 332 mil deveria ter sido finalizado novembro de 2018.

Quem passa por esses locais, além da preocupação com a não realização da obra, considerada emergencial, pede explicações. “O prefeito disse em reunião com os moradores que em março deste ano seria feita uma nova licitação. Mas até agora nada mais foi passado. Para variar, nenhum movimento de obras na Rua Conde D’eu”, disse André Silva.

Na Rua Francisco Munhoz quem reclama da situação é Sergio Oliveira. “A construção desse muro é importante para evitar um novo desbarrancamento e prejudicar ainda mais a via. Logo, se completa um ano do prazo para entrega da obra e ninguém se manifesta”, falou.

Em busca de esclarecimentos por parte da prefeitura, a assessoria de imprensa foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.