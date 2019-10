Murais de Arte Urbana Caieiras: edição “Só Elas” ocorre neste domingo

A edição “Só Elas” do projeto “Murais de Arte Urbana” de Caieiras leva à população uma produção artística produzida exclusivamente por mulheres. Além de transformar os muros do Centro Esportivo Municipal João Odoni em um impactante painel artístico em uma rota de grande visibilidade do município, reúne e amplifica a produção de artistas de rua em defesa do acesso à arte e cultura.