Municípios da região ganham mais 28 leitos

Com quase 95% dos leitos ocupados com pacientes infectados pelo coronavírus nas cidades da região, prefeitos do Cimbaju, Consórcio Intermunicipal do Municípios da Bacia do Juquery, Kiko Celeguim, de Franco da Rocha, Gersinho Romero, de Caieiras, Renata Sene, de Francisco Morato, Antonio Aiacyda, de Mairiporã e Danilo Joan, de Cajamar, se reuniram e buscaram uma solução junto aos governos estadual e federal para aumentar a quantidade de UTIs com a finalidade atender os municípios.