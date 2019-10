Mulheres tentam levar drogas para penitenciárias de Franco da Rocha

Nas duas ocorrências, as mulheres foram flagradas pelo escâner corporal. Com elas foram encontradas maconha, cocaína e LSD. Os entorpecentes apreendidos são encaminhados para análise.

Todas as apreensões foram registradas no Distrito Policial de Franco da Rocha para a emissão de Boletim de Ocorrência. As pessoas flagradas tentando adentrar com objetos ilícitos em unidades prisionais são automaticamente suspensas do rol de visita.