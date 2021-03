Mulheres cravam recorde histórico nas Fatecs

De acordo com relatório que analisa o perfil socioeconômico dos cerca de 18 mil candidatos aprovados no vestibular, o número de candidatas cresceu significativamente, acima de dez pontos percentuais, passando para 47,83%, contra 33,12%, no primeiro semestre de 2020. O levantamento foi realizado pela FAT, Fundação de Apoio à Tecnologia, instituição responsável pelos processos seletivos das unidades do CPS, Centro Paula Souza.

Outro aumento que chama a atenção é o de aprovados com mais idade, embora o maior público continue sendo o de jovens de 18 a 28 anos, que representa 48,81 % neste semestre. Passou de 17% para 25 % o percentual de estudantes com idade entre 29 e 40 anos, comparado ao mesmo período do ano anterior. Acredita-se que o processo seletivo por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial, atraiu mais candidatos maduros.