Mulher se joga na linha férrea em Caieiras

De acordo com Adriano Udvari, Coordenador da Defesa Civil e do SAUR, Serviço de Atendimento de Urgência, de Caieiras, ao se jogar ela ficou presa entre o trem e a plataforma e foi socorrida ao pronto-socorro municipal apenas com algumas escoriações.

Em razão dessa ocorrência, a circulação de trens ficou prejudicada por alguns minutos e a estação de Caieiras lotada. A operação já foi retomada e segue normal. As causas serão apuradas.