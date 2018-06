Mulher morre ferida por taça em comemoração do jogo do Brasil

Nem tudo foi festa durante a vitória do Brasil sobre a Sérvia pela Copa do Mundo na tarde de quarta-feira, 27. Além do registro de brigas em espaços abertos com aglomeração de pessoas, uma mulher, de 30 anos, morreu ao sofrer uma queda e cortar o pescoço com estilhaços de uma taça de vidro, em Itatiba, São Paulo.