Mulher foi flagrada tentando entrar com ilícitos em presídio

De acordo com a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, a visitante foi encaminhada à UPA, Unidade de Pronto Atendimento, após passar por revista de scanner corporal e ter sido detectado um corpo estranho em sua genitália. Ela passou por exames de imagem e toque, realizados no Hospital de Caieiras, em que foi constatado um corpo estranho inserido em seu ânus. Em retorno à UPA, a mulher se negou a retirar o objeto. Apenas no período da tarde ela decidiu voltar ao Hospital de Caieiras para efetuar procedimento ginecológico.

Em continuidade à ocorrência, a visitante e o objeto foram apresentados à Delegacia de Polícia de Franco da Rocha, onde se registrou Boletim de Ocorrência e foram tomadas demais providências. Vale lembrar que visitas flagradas tentando adentrar com objetos ilícitos em unidades prisionais são automaticamente suspensas do rol de visita.