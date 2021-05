Muita saúde com a geleia real

Entre suas benfeitorias no organismo está a melhora e o aumento do metabolismo basal ou em repouso; é antioxidante, contribuindo no metabolismo celular; atua como epitelizante, regenerando tecidos; retarda o envelhecimento epitelial; hidrata e proporciona elasticidade à pele; exerce ação antisséptica; aumenta as defesas e ajuda a atacar tanto vírus e micróbios como todo tipo de toxinas.

Possuidora de outros efeitos, a geléia real também ajuda a normalizar a pressão arterial, melhora a circulação do sangue, tonifica o hipotálamo, combate a fadiga muscular e mental, ajuda a tratar a anorexia e astenia em crianças, diminui a ansiedade e o nervosismo e melhorar peristaltismo intestinal, ajudando no tratamento da constipação.

A geleia real é contra-indicada em casos de insuficiência crônica das glândulas suprarrenais ou doença de Addison.

Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso da geleia real para fins medicinais.