Mudança derruba arrecadação da Apae que realiza ação solidária

No processo antigo, o papel do consumidor que optava por doar as suas notas às instituições limitava-se apenas a depositar as notas nas urnas, deixando a encargo das entidades a responsabilidade de registrar as notas no sistema da NF.

Agora, para doar uma nota fiscal, o consumidor é obrigado a ter um smartphone com o aplicativo NFP instalado. Não parece nada muito complexo, mas na prática esta mudança gera um prejuízo de mais de R$ 16 mil por mês somente para a Apae de Caieiras.

O valor da arrecadação das notas hoje em dia auxilia nas despesas da entidade, que caso não resolva esta situação, precisará desligar alguns funcionários que prestam atendimento, diminuindo drasticamente o número de crianças com deficiência assistidas nas mais diversas áreas terapêuticas. “Temos a esperança de que as coisas voltem aos poucos ao normal, mas dependemos de campanhas de conscientização para que a população baixe o aplicativo e comecem a lançar as notas”, disse Elizabeth, diretora da Apae de Caieiras.

Devido à esta situação, como forma emergencial de levantamento de recursos, a Apae de Caieiras busca parcerias com as instituições de ensino particulares do município e juntas realizarão uma campanha de arrecadação.

A “Gincana Apaexonados 2018”, nome dado à iniciativa, engaja crianças do ensino fundamental e do ensino médio da cidade com uma meta de arrecadação bastante desafiadora. No decorrer de um mês, os jovens serão desafiados a vender cotas de doação de um carnê que soma um total de R$100 por aluno, distribuído em pequenas doações de R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 20,00.

Ao final do projeto a associação espera arrecadar R$ 192.000,00 que é o valor anual que até ano passado a NFP oferecia a eles.

As escolas com maiores arrecadações, assim como as melhores salas, serão premiados com certificados, medalhas e troféus. Já o aluno mais engajado entre todas as escolas receberá um prêmio especial que valoriza o esforço e dedicação individual.

Mais do que prêmios e certificados, esta ação dá um passo importante no campo da solidariedade, trazendo aos estudantes da Cidade de Caieiras a consciência de cidadania e também a reflexão no tema ‘cuidado à criança com deficiência.’