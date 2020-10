Mudança da maternidade de Caieiras gera apreensão

A publicação feita na terça-feira, 20, no grupo ‘Eu Amo Caieiras’ logo começou a ganhar compartilhamentos e comentários com alguns confirmando e outros não. Muitos começaram a lamentar a decisão de mudar o atendimento para Franco da Rocha, obrigando as futuras mães caieirenses a ter filhos na cidade vizinha.

O jornal Regional News também foi procurado por munícipes que tomaram conhecimento da informação e em busca de informações oficiais tentou uma entrevista com o Diretor do Complexo Hospitalar do Juquery, mas a assessoria de imprensa da Secretaria do Estado da Saúde não autorizou se limitando apenas a encaminhar uma nota sobre a questão.

Embora não tenha deixado claro se o atendimento será ou não mantido na cidade, informou que a maternidade do Hospital Estadual de Caieiras é referência em gestação de risco para cinco municípios da região, qual sejam, Caieiras, Franco da Rocha, Mairiporã, Francisco Morato e Cajamar atendendo, em média, 1400 pacientes e com realização de 230 partos mensalmente. Deste total, 32% são de gestantes do município de Caieiras, evidenciando o caráter regional da maternidade, que foi transferida para Caieiras para expandir o serviço assistencial prestado até então em Franco da Rocha.

Esclareceu ainda que o Departamento Regional de Saúde (DRS) da Grande São Paulo está sempre analisando as necessidades e possibilidades de ampliação nas ofertas de serviços, sempre prezado pela assistência a todo e qualquer cidadão, independentemente do seu local de moradia, uma vez que o SUS é universal.