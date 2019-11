Mr. Legacy: uma viagem pelo Rock and Roll

Infelizmente João Kurk faleceu em 2017 o que levou os integrantes remanescentes a criarem a Mr. Legagy como uma homenagem ao ex-líder.

De acordo com o quarteto o nome é um tributo a João Kurk e sua inestimável contribuição, sobretudo “em relação à postura profissional e à metodologia de trabalho, com atenção aos mínimos detalhes de cada música e muito esmero para buscar a perfeição, sempre respeitando as gravações originais”. Para quem não sabe a Mr. Legacy faz uma viagem através do tempo e do rock and roll interpretando bandas clássicas como Beatles, Creedence Clearwater Revival, Deep Purple, Duran Duran, U2, A-ha, Lenny Kravitz, Imagine Dragons e inúmeros outros.

O Mr. Legacy também aproveita o show para promover o primeiro DVD do quarteto. “Acoustic Session”, Alternative Music Records, está sendo distribuído para todo território nacional pela Voice Brasil.

Uma ótima oportunidade para ver esta grande banda interpretando alguns dos maiores clássicos da história do rock

Serviço

Mr. Legacy

Show Acoustic Session

Data: 19 de novembro (terça-feira) às 20h30

Teatro UMC

Endereço: avenida Imperatriz Leopoldina, nº 550- Vila Leopoldina

Fone: 0xx11-2574-7749

Ingressos a R$ 30,00 (meia) e R$ 60,00 (inteira)

Site: www.teatroumc.com.br