MPB e os bons contos e causos se calaram ontem

Em nota divulgada à imprensa, a assessoria da cantora agradeceu “o carinho de todos nesse momento tão difícil”. Ainda de acordo com a equipe da cantora, Gal vinha se recuperando nas últimas três semanas de um procedimento cirúrgico nasal.

A artista, que foi um dos maiores nomes da MPB, morreu na quarta-feira (9), aos 77 anos, em sua casa, na capital paulista. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O corpo da cantora será velado nesta sexta-feira (11), entre 9h e 15h, na Assembleia Legislativa de São Paulo. O enterro, cujo local não foi divulgado, será restrito para amigos e familiares.

Rolando Bodrin

A informação sobre a morte do ‘Sr Brasil’ foi confirmada pela TV Cultura por meio das redes sociais.

De acordo com a emissora, o velório do artista será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nesta quinta-feira (10).

“A TV Cultura agradece pela honra de ter contado com o brilhantismo de Boldrin em sua programação. E manifesta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste artista gigante que jamais será esquecido”, escreveu a emissora. A causa da morte não foi divulgada.

Siga o Rnews nas redes sociais