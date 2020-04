MP isenta consumidor de pagar conta de luz. Saiba como funciona

Na quinta-feira, 9, foi publicada a MP, Medida Provisória, nº 950, que isenta a população pobre, com consumo mensal de energia elétrica inferior ou igual a 220 quilowatts-hora (kWh), de pagar a conta de luz, no período de 1º de abril a 30 de junho deste ano.

Na região de Caieiras, clientes residenciais da Elektro classificados como baixa renda serão isentos do pagamento da tarifa de energia elétrica. Atualmente, nas cidades atendidas pela concessionária, aproximadamente 140 mil consumidores se enquadram nesse perfil. No entanto, o número de beneficiários pode aumentar com a atualização do cadastro de famílias que possuem o NIS, Número de Inscrição Social, mas que ainda não estão inscritas na TSEE, Tarifa Social de Energia Elétrica.

Outros consumidores já inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, mas que consomem acima de 220 kWh por mês, terão o desconto até essa faixa de consumo, pagando o consumo adicional.

Para facilitar o acesso de novos clientes ao benefício da Tarifa Social, a Elektro liberou um número de WhatsApp para que os clientes com direito ao benefício façam o credenciamento junto a concessionária. O contato deve ser feito através do número (19) 2122-1696.

Segundo a distribuidora de energia, basta informar o número da conta contrato da Elektro e o NIS – Número de Identificação Social. A distribuidora de energia fará a confirmação no banco de dados do Ministério de Desenvolvimento Social. Após a confirmação dos dados, o prazo para inclusão na Tarifa Social de Energia é de cinco dias úteis e o cliente passa a ter o benefício na próxima fatura.

Para o beneficiário que não é o titular da conta contrato da Elektro será necessário a inclusão do CPF e do RG do portador do NIS. Nesse caso, é necessário fotografar a documentação e enviar pelo WhatsApp, juntamente com o número do NIS.

O cadastramento também pode ser realizado através do site www.elektro .com.br

O que é Tarifa Social de Energia Elétrica?

Benefício criado pelo Governo Federal para as residências de famílias com baixa renda. Consiste na redução da tarifa de consumo de energia elétrica em até 65% e para indígenas e quilombolas em até 100%. O benefício é regulamentado pela Lei 12.212, de20 de janeiro de 2010.

Quem tem o direito à Tarifa Social de Energia?

Toda Unidade Consumidora Residencial com família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. É necessário possuir NIS – Número de Identificação Social, e ter renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo nacional, independentemente de possuir ou não o benefício do Bolsa Família.

Qual a documentação necessária para o cadastro da Tarifa Social?

As informações sobre documentação para Cadastro de Tarifa Social estão disponíveis no site da Elektro