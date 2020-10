MP denuncia Paulinho da Força e advogado que tem ligações com Caieiras

O deputado federal já havia sido indiciado pela Polícia Federal no dia 2 de outubro pelos mesmos crimes, após a conclusão do inquérito da Operação Dark Side, que faz parte da primeira fase da Operação Lava Jato que investiga crimes eleitorais em São Paulo.

Segundo a denúncia do MP, em 2010, durante a campanha para a Câmara dos Deputados, o parlamentar recebeu R$ 200 mil indevidamente, que ficaram em caixa 2 de campanha e não foram contabilizados na prestação de contas à Justiça Eleitoral. Quando concorreu à Prefeitura de São Paulo, o candidato teria recebido R$ 1,5 milhão, que também não foram declarados.

Em nota ao Portal G1, o deputado disse que “apresentará, no momento oportuno, os elementos necessários a demonstrar sua inocência quanto aos fatos apurados”. “Causa perplexidade que a imprensa e setores do judiciário utilizem informações de uma delação sabidamente fraudulenta, que agoniza no STF. O Deputado ainda repudia a atuação da Lava Jato com viés político partidário, extrapolando os limites constitucionais, buscando unicamente dar protagonismo para seus atores”, disse o parlamentar.

Outro denunciado tem ligações com Caieiras

Também foi denunciado pelo MP, no mesmo dia, Cristiano Vilela de Pinho, advogado que tem ligações com partidos políticos de Caieiras. A participação dele pode ser comprovada por meio de documentos de prestação de contas dos partidos caieirenses feita em 2019. São eles, PSDB, PSB e MDB que tem a frente Lagoinha e Cleber Furlan, atuais candidatos a prefeito e vice por Caieiras.

Esse envolvimento foi divulgado pelo jornal Regional News recentemente. Confira a matéria aqui.

Ao Portal G1, Cristiano Vilela informou, por meio do advogado, que não teve acesso à denúncia e, por isso, não vai se manifestar. De acordo com as investigações da PF, Cristiano teria auxiliado Paulinho no recebimento dos recursos da J&F.