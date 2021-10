MP ajuíza mais duas ações públicas contra o ex-prefeito Kiko Celeguim

Outras duas Ações Civis Públicas por ato de Improbidade Administrativa ajuizadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, aponta irregularidades e pede devolução de recursos, entre outras punições ao petista e demais servidores envolvidos.

Um dos processos remete a criação do Pemad, Programa Emergencial Municipal de Auxílio Desemprego, instituído por meio de lei para “proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda para os trabalhadores integrantes da população desempregada residente no município de Franco da Rocha”.

De acordo com a ação do MP, com esse programa a prefeitura admitiu pessoal por tempo determinado mediante a concessão de bolsa auxílio-desemprego no valor mensal de R$ 937,00 e de mais benefícios, vinculada à contraprestação de serviços para a municipalidade e órgãos públicos, mas o ex-prefeito se aproveitou para efetuar diversas contratações temporárias em hipótese não autorizada pela Constituição Federal durante o período de julho de 2017 a dezembro de 2019.

A ação resultou na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2247379- 89.2018.8.26.0000 que tramitou perante o Tribunal de Justiça de São Paulo que considerou inconstitucional a lei comprovando que Kiko Celeguim implementou em sua gestão o programa assistencial para, a rigor, efetuar a contratação de pessoal para desempenhar as atividades ordinárias do município – e de outros órgãos deliberadamente incluídos –, mediante o pagamento de uma bolsa-auxílio, dentre outros benefícios.

A Justiça entendeu que essas admissões representaram contratações diretas e temporárias, sem caráter ocasional, ou emergencial e que o objetivo do ex-prefeito foi de suprir a necessidade contínua do quadro de pessoal para a prestação serviços como a varrição de ruas, limpeza de terrenos, que, necessariamente, demandavam a contratação por meio de concurso público.

Desrespeito e condenação

A atitude de Kiko Celeguim que já tinha sido considerada ilegal pelo TJ, declarando inconstitucional a criação do programa, contou com mais um agravante já que o ex-prefeito, segundo o TJ, dolosamente, deixou de promover o imediato atendimento à determinação judicial, mesmo depois de provocado pelo Ministério Público em sede de Recomendação Administrativa.

Conforme consta no Inquérito Civil, o valor gasto com o programa até outubro de 2019, somava a vultosa quantia de R$ 6.074.154,37, causando danos ao erário. Além da devolução integral do valor gasto ilegalmente, o MP pede, entre outras punições, suspensão dos direitos políticos pelo prazo máximo de oito anos e pagamento de multa civil no patamar máximo de duas vezes o valor do dano.

Mais irregularidades

A contratação de uma empresa que, segundo aponta o MP, repassou recursos a um advogado contratado por Dispensa de Licitação, mas que teve o contrato reincidido por ter prestado serviços advocatícios a Kiko Celeguim, sendo inclusive patrocinador de sua campanha, faz parte do teor da outra Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público.

De acordo com o que foi apurado no inquérito civil n.º 14.0268.0000285/2017- 3, a prefeitura contratou um profissional mediante dispensa de licitação (Contrato nº 038/2016) pelo valor de R$ 25 mil para prestar serviços advocatícios em defesa da municipalidade contra uma ação de cobrança. Contudo, o contrato foi rescindido antes mesmo da atuação e do pagamento da remuneração ao contratado uma vez que o advogado teria prestado serviços advocatícios ao ex-prefeito em outras oportunidades, inclusive, com o patrocínio jurídico concedido à título de doação durante a campanha eleitoral de Kiko Celeguim em 2016.

Segundo o MP, outra licitação foi realizada, mas além da semelhança entre o objeto e o valor dos contratos, foram constatadas ilegalidades no Processo Interno nº 9.323/2016 relativo à Carta Convite nº 22/2016 e mesmo assim o certame foi autorizado pelo ex-prefeito.

Os dois processos citados na matéria são públicos e podem ser consultados por qualquer cidadão interessado. Perguntado para se manifestar e dar sua versão a defesa, o ex-prefeito Kiko respondeu: “Fale qualquer coisa”.