Movimento Black Rio continua lindo

Jovens da periferia do Rio de Janeiro se reúnem as centenas pra dançar ao som de música negra. Os bailes ficam lotados e o intuito é diversão/afirmação mostrando o quanto as comunidades suburbanas têm vez e voz. Parece que falamos dos atuais encontros de jovens que curtem o funk pancadão. Porém me refiro a um período no qual o orgulho dos negros cariocas tomou o Brasil vertiginosamente tornando-se conhecido como Movimento Black Rio.

O auge aconteceu na década de 1970 e para lembrar sua importância os jornalistas Luiz Felipe de Lima Peixoto e Zé Octávio Sebadelhe lançaram uma obra obrigatória. “1976 Movimento Black Rio”, Editora José Olympio, traz em mais de 250 páginas e inúmeras fotos o que foi aquele período.