Móveis velhos são descartados ilegalmente em Caieiras

Na cidade dos Pinheirais, mesmo existindo a Lei Municipal nº 4742/2014 que proíbe jogar, depositar, ou acostar lixo, resíduos de qualquer natureza em área pública ou particular, sob pena de multa, na segunda-feira, 2, a reportagem do jornal Regional News flagrou essa situação no Portal das Laranjeiras, Jardim Nova Era, Jardim dos Eucaliptos e São Francisco. “Realmente é inaceitável a pessoa tirar um móvel da sua casa e simplesmente jogar na calçada. Uma total falta de educação e bom senso”, falou Rita Cardoso.

A situação gera polêmica em razão da cidade não dispor de um espaço para despacho desses materiais e demanda muito mais a colaboração da população do que do Poder Público. “Ninguém tem o direito de depositar sofá e móveis velhos na calçada e achar que alguém de se responsabilizar por isso. Não custa ligar na prefeitura e saber como fazer. Embora, seja de responsabilidade da pessoa destinar de forma correta o descarte”, apontou Carlos Alberto que reside no Portal das Laranjeiras.

Para esclarecer sobre o trabalho da prefeitura de Caieiras em relação ao assunto, o prefeito Gersinho Romero foi procurado e disse que encerrou recentemente uma operação em quase toda a cidade em conjunto com a Vigilância Epidemiológica e que a partir de janeiro será feita uma nova programação.

“O mais importante é que as pessoas antes de depositarem esse material na rua, liguem na Ouvidoria Municipal para tentarmos um planejamento e fazer a retirada. Temos esse serviço para atender de forma emergencial. Estamos tentando preservar a cidade com um serviço de zeladoria que não tinha, mas com esses acontecimentos, fica complicado”, relatou.

A prefeitura informou ainda que o interessado na recolha desses materiais devem ir pessoalmente na Secretaria de Obras ou ligar para o número de telefone 4605-7272. O solicitante recolhe uma taxa e o serviço é executado.